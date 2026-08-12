Допоможе пройти Карабах? Хавбек Динамо повернувся до тренувань
Напередодні опорника несподівано внесли до заявки на матч Ліги конференцій
Опорний півзахисник Динамо Микола Михайленко знову працює в загальній групі київської команди. За інформацією «ТаТоТаке», 25-річний футболіст приєднався до партнерів на початку цього тижня.
Для Михайленка це перші повноцінні тренування після тривалої перерви, пов’язаної з травмою коліна. 16 червня гравець переніс операцію на колінному суглобі в Німеччині, після чого розпочав тривалий процес відновлення. Упродовж наступних тижнів півзахисник проходив реабілітацію та поступово повертався до фізичних навантажень.
Напередодні Михайленко вже увійшов до заявки Динамо на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха. Водночас потрапляння до заявки ще не означає, що півзахисник гарантовано зможе взяти участь у поєдинку. Остаточне рішення щодо його готовності ухвалюватимуть тренерський і медичний штаби киян.