Сергій Разумовський

Опорний півзахисник Динамо Микола Михайленко знову працює в загальній групі київської команди. За інформацією «ТаТоТаке», 25-річний футболіст приєднався до партнерів на початку цього тижня.

Для Михайленка це перші повноцінні тренування після тривалої перерви, пов’язаної з травмою коліна. 16 червня гравець переніс операцію на колінному суглобі в Німеччині, після чого розпочав тривалий процес відновлення. Упродовж наступних тижнів півзахисник проходив реабілітацію та поступово повертався до фізичних навантажень.

Напередодні Михайленко вже увійшов до заявки Динамо на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха. Водночас потрапляння до заявки ще не означає, що півзахисник гарантовано зможе взяти участь у поєдинку. Остаточне рішення щодо його готовності ухвалюватимуть тренерський і медичний штаби киян.