Павло Василенко

31 серпня відбувся матч другого туру Бундесліги між дортмундською Боруссією та Уніоном. Поєдинок завершився впевненою перемогою «шмелів» з рахунком 3:0, яка стала для них першою у новому сезоні.

Дублем відзначився Серу Гірассі, ще одне взяття воріт на рахунку Фелікса Нмечі.

В інших матчах Вольфсбург зіграв внічию з Майнцем (1:1), а Кельн на своєму полі розгромив Фрайбург – 4:1.

Бундесліга, 2-й тур

Боруссія Дортмунд – Уніон – 3:0

Голи: Гірассі, 44, 58, Нмеча, 71.

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голи: Центер, 9 – Амірі, 89 (пен).

Кельн – Фрайбург – 4:1

Голи: Камінський, 35, Бультер, 47, Тульманн, 56, Ель-Мала, 81 – Еггештайн, 84.