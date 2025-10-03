Український нападник Артем Довбик відреагував на висловлювання головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні, який наголосив на значному прогресі в його виступах.

Футболіст підкреслив, що має намір і надалі удосконалювати свої дії в атаці, а увага наставника до його зусиль надає додаткової мотивації.

«Раз тренер відзначив мій прогрес, зроблю все, аби підтвердити це на полі. Для нас він ніби викладач – пояснює, спрямовує, а ми намагаємося виконувати завдання. Особисто я працюю над тим, щоб стати кращим у нападі. В обороні ми вже діємо надійно, тепер головне – додати в атаці», – сказав Довбик для DAZN.

Наступний матч у рамках чемпіонату Рома проведе на виїзді проти Фіорентини. Зустріч відбудеться 5 жовтня та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Вчора Рома поступилася Ліллю в Лізі Європи.