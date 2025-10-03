Павло Василенко

У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи італійська Рома вдома програла французькому Ліллю – 0:1. Український форвард господарів Артем Довбик вийшов на заміну на 78-й хвилині.

28-річний нападник Роми міг стати героєм зустрічі, адже римляни заробили пенальті і до м'яча підійшов саме українець. Першого разу воротар відбив, але при цьому зробив це неправильно.

Довбик підійшов перебивати, але і другу його спробу парирував голкіпер Берке Озер. Третю нагоду забити з пенальті для римлян змарнував Матіас Суле.

Італійське видання Тuttomercatoweb оцінило українця в 4,5 бали – це найгірший показник серед усіх гравців Роми.

«У нього був шанс зрівняти рахунок – сенсаційний дубль – з пенальті, але він його жахливо змарнував, увійшовши в історію в негативному світлі разом із Суле», – написало італійське видання.

Довбик у цьому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах за команду Джан П'єро Гасперіні, забивши один гол.

Наступний матч Рома проведе 5 жовтня проти Фіорентини в чемпіонаті Італії.