У другому турі Ліги Європи відбувся матч між італійською Ромою та французьким Ліллем. Команда Джан П'єро Гасперіні пропустила швидкий м'яч вже на шостій хвилині і не змогла відігратися, поступившись з рахунком 0:1.

Нападник збірної України Артем Довбик з'явився на полі на 78-й хвилині і втратив шанс відзначитися з пенальті — 28-річний футболіст мав дві спроби, але обидва рази воротар суперників вийшов переможцем із дуелі.

Після фінального свистка італійські ЗМІ дали оцінку виступу українського форварда.