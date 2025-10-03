В Італії вказали на помилку Гасперіні з рішенням щодо Довбика: «Зіграв би краще, ніж Фергюсон»
Італійська Рома зазнала поразки у матчі другого туру Ліги Європи
близько 1 години тому
У другому турі Ліги Європи відбувся матч між італійською Ромою та французьким Ліллем. Команда Джан П'єро Гасперіні пропустила швидкий м'яч вже на шостій хвилині і не змогла відігратися, поступившись з рахунком 0:1.
Нападник збірної України Артем Довбик з'явився на полі на 78-й хвилині і втратив шанс відзначитися з пенальті — 28-річний футболіст мав дві спроби, але обидва рази воротар суперників вийшов переможцем із дуелі.
Після фінального свистка італійські ЗМІ дали оцінку виступу українського форварда.
«Він заслуговує на низьку оцінку за два нереалізованих пенальті. Прикро, адже він грав непогано після того, як вийшов на поле. Можливо, якби Гасперіні випустив українського гравця раніше, той зіграв би краще, ніж Фергюсон», – відреагували в Voce Giallorossa.