Колишній захисник римської Роми Фабіо Петруцці критично оцінив виступи Артема Довбика у жовтневих матчах національної збірної України у рамках відбору на чемпіонат світу-2026.

«Я подивився матчі збірної України. Він мав вигляд гравця, який зовсім не вписується в жодну систему, був чужорідним елементом», – сказав Петруцці.

У жовтні підопічні Сергія Реброва провели два поєдинки: здобули вражаючу перемогу над Ісландією з рахунком 5:3 та з мінімальною перевагою обіграли Азербайджан — 2:1.

Після чотирьох зіграних матчів збірна України посідає друге місце у турнірній таблиці групи D, набравши сім очок.

