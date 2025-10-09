Нападник італійської Роми Артем Довбик у коментарі ВЗБІРНА поділився, кого з колишніх гравців він хотів би знову бачити у складі національної збірної України.

— Якби ти міг повернути у збірну одного футболіста з минулого, хто б це був?

— Коноплянка. Для мене, як для нападника, надзвичайно важливі вингери. Євген був фантастичним футболістом, створював моменти, робив результат. Я хотів би, щоб у нашій команді зараз був такий вінгер, — сказав Довбик.

Під час жовтневої міжнародної паузи збірна України проведе два матчі: 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня — номінально домашню гру з Азербайджаном.

Також, на Довбика претендують три клуби з АПЛ.