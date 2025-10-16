Вірменський центральний півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян розпочав свою кар'єру в Італії з Роми у 2020 році, а за два сезони перейшов до складу нерадзуррі.

36-річний гравець добре пам'ятає ті часи і в недавньому інтерв'ю із задоволенням поділився враженнями про трансформацію, що сталася у його колишньому клубі.

«Рим і Мілан? Футбол сприймається по-різному в обох містах. Можливо, у Римі люди більш емоційні, тоді як тут, у Мілані, вони спокійні. Обидва міста чудові. Я провів три чудові роки в Римі, а потім тут, у Мілані. Я радий, що приїхав до Італії. Я думаю, що Рома може поборотись за скудетто в цьому сезоні. Я впевнений, що вони на правильному шляху. Вони дуже сильні, і вони вже показують, як можуть грати. Знаючи Гасперіні, тренера, який іде до кінця, я думаю, що вони боротимуться за скудетто», — заявив вірменський виконавець для DAZN.

