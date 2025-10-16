Колишній наставник Роми Фабіо Капелло, який керував клубом з 1999 по 2004 рік і привів його до останнього чемпіонського титулу в 2001 році, поділився думкою про поточне становище команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, торкнувшись теми українського форварда Артема Довбика.

«Це команда, яка слідує за своїм тренером і робить все на полі, щоб реалізувати ігрові принципи Гасперіні. Я переконаний, що з часом команда стане більш ефективною в забиванні голів, навіть якщо ні Довбик, ні Фергюсон не виглядають як топгравці в нападі», – цитує Капелло RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

28-річний Довбик цього сезону провів за римлян сім матчів у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 257 хвилин. На його рахунку один забитий м'яч та одна результативна передача.

Рома йде на другому місці у Серії A, маючи 15 очок після шести турів.

Раніше повідомлялося, що захисник Інтера не зіграє проти Довбика.