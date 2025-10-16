Капелло зробив заяву про Довбика: «Не виглядає, як топгравець»
Тренер висловився про Рому
близько 1 години тому
Колишній наставник Роми Фабіо Капелло, який керував клубом з 1999 по 2004 рік і привів його до останнього чемпіонського титулу в 2001 році, поділився думкою про поточне становище команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, торкнувшись теми українського форварда Артема Довбика.
«Це команда, яка слідує за своїм тренером і робить все на полі, щоб реалізувати ігрові принципи Гасперіні.
Я переконаний, що з часом команда стане більш ефективною в забиванні голів, навіть якщо ні Довбик, ні Фергюсон не виглядають як топгравці в нападі», – цитує Капелло RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
28-річний Довбик цього сезону провів за римлян сім матчів у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 257 хвилин. На його рахунку один забитий м'яч та одна результативна передача.
Рома йде на другому місці у Серії A, маючи 15 очок після шести турів.
