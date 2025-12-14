Італійський журналіст Уго Трані повідомив, що наставник римської Роми Джан П'єро Гасперіні розглядає варіант з відходом українського нападника Артема Довбика.

«Стратегія Гасперіні на січень є наступною: продати одного з пари – Фергюсона чи Довбика, якщо це буде можливо. Однак оренда українця була б ідеальним варіантом.

Інший крок – досягти домовленості з Дібалою та відправити його до «Бока Хуніорс», навіть сплачуючи частину його зарплати, а потім підписати Зіркзее, або як варіант Юрі Альберто, Теля чи Распадорі», – сказав Трані в ефірі радіопрограми Te la do io Tokyo.