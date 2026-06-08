Павло Василенко

Головний тренер римської Роми Джан П’єро Гасперіні не бачить українського форварда Артема Довбика у своїх планах, тому готовий попрощатися з футболістом. Нападник «вовків» готовий змінити команду, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що інтерес до Довбика виявляють одразу два закордонні клуби, які вже направили запити до Рому щодо можливого переходу.

Довбик виступає за Рому з літа 2024 року. За весь час форвард провів 63 матчі за італійський клуб: 20 голів, шість асистів.

Контракт Артема з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного нападника у 15 млн євро.