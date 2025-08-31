28-річний форвард Роми Артем Довбик цього літа може змінити команду — на українця претендує семиразовий переможець Ліги чемпіонів.

Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, сам Довбик зацікавлений у переході в Мілан і навіть готовий розглянути варіант оренди на один сезон. Агент гравця Габріеле Джуфріда вже веде переговори, намагаючись прискорити процес переїзду нападника до столиці італійської моди.

Нагадаємо, Рома викупила українця у Жирони у серпні 2024 року за 30,5 млн євро. З того часу Довбик встиг провести 46 зустрічей, відзначившись 17 голами та 2 асистами. Контракт футболіста розрахований до літа 2029 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 30 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик вийшов на заміну за Рому.