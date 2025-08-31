Павло Василенко

30 серпня відбувся поєдинок другого туру чемпіонату Італії, в якому Піза приймала Рому, за яку виступає Артем Довбик. Український форвард розпочав зустріч на лаві запасних і з’явився на полі на 73-й хвилині гри.

Перший тайм пройшов без голів, але по перерві римляни відкрили рахунок – Суле вразив ворота після скидки Фергюсона.

Рома займає третє місце в турнірній таблиці Серії А, набравши шість очок. Дебютант елітного дивізіону Піза йде на 14-й позиції з одним балом.

Серія А, 2-й тур

Піза – Рома – 0:1

Гол: Суле, 55.