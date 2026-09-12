Форвард Болоньї та збірної України Артем Довбик не допоможе своїй команді у матчі четвертого туру Серії А проти Наполі. Про відсутність українця повідомив головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско.

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За словами наставника, Довбик відчув невеликий дискомфорт, через що медичний персонал команди вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста. Сам нападник погодився з таким рішенням тренерського штабу.

«Він відчув невеликий дискомфорт. Це не травма, але ми не можемо наражати його здоров’я на небезпеку, тому медичний персонал вирішив не ризикувати його участю в майбутньому матчі. Артем погодився з цим рішенням», – цитує Тедеско видання TMW.

У поточному сезоні Довбик провів три матчі та забив один гол. Transfermarkt оцінює нападника збірної України у 15 мільйонів євро.

Болонья невдало розпочала чемпіонат і після трьох турів посідає 15-те місце в турнірній таблиці, маючи лише одне очко. У неділю, 13 вересня, команда Довбика проведе виїзний матч проти Наполі. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.