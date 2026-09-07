Український нападник Болоньї Артем Довбик прокоментував свій перший гол за россоблу, який допоміг команді вирвати нічию в матчі третього туру Серії А проти Сассуоло – 2:2.

Форвард збірної України відзначився у компенсований час, врятувавши свою команду від поразки. Після фінального свистка Довбик поділився емоціями від дебютного гола за Болонью та пояснив своє бурхливе святкування, під час якого зняв футболку.

«Я дуже щасливий через цей перший гол, особливо тому, що він приніс нічию. Водночас я розчарований результатом, адже одного очка недостатньо. Це був дуже емоційний момент. Минулого сезону я не грав через травму. Я справді повернувся», – цитує українця видання Tuttomercatoweb.

Довбик також запевнив, що його святкування не було заздалегідь підготовленим. За словами нападника, він просто не зміг стримати емоцій після важливого взяття воріт.

«Я не шоумен, і те святкування справді йшло від серця», – додав форвард.

Після трьох турів Болонья має лише одне очко та посідає 15-те місце в таблиці Серії А. У наступному турі россоблу зіграють на виїзді проти Наполі. Матч у Неаполі відбудеться 13 вересня та розпочнеться о 19:00.