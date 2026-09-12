Довбик ризикує пропустити матч з Наполі
Українець отримав ушкодження
Нападник Болоньї Артем Довбик ризикує пропустити найближчий матч чемпіонату Італії проти Наполі, про це повідомляє ANSA.
У 29-річного форварда діагностували м'язове ушкодження, пов'язане із згиначами стегна. Тому його участь у недільній зустрічі поки що залишається під питанням.
Довбик лише нещодавно забив свій перший гол за Болонью. У матчі проти Сассуоло українець відзначився наприкінці і допоміг команді зрівняти рахунок, а зустріч завершилася з результатом 2:2.
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Ушкодження не вважають серйозним. Проте тренерський штаб може не ризикувати здоров'ям нападника, враховуючи його попередні травми та поки що неідеальну фізичну форму.
У поточному сезоні 29-річний Довбик провів три матчі, в яких відзначився одним забитим м’ячем.
Transfermarkt оцінює нападника національної збірної України в 15 мільйонів євро.
Болонья наразі посідає 15-те місце в чемпіонаті з одним очком у трьох зустрічах.
13 вересня о 19:00 за київським часом червоно-сині на виїзді зіграють з Наполі.