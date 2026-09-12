Павло Василенко

Нападник Болоньї Артем Довбик ризикує пропустити найближчий матч чемпіонату Італії проти Наполі, про це повідомляє ANSA.

У 29-річного форварда діагностували м'язове ушкодження, пов'язане із згиначами стегна. Тому його участь у недільній зустрічі поки що залишається під питанням.

Довбик лише нещодавно забив свій перший гол за Болонью. У матчі проти Сассуоло українець відзначився наприкінці і допоміг команді зрівняти рахунок, а зустріч завершилася з результатом 2:2.