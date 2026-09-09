Керівний комітет Серії А також зобов'язав Тедеско не повторювати подібну поведінку на стадіоні та призначив йому штраф у розмірі 5000 євро.

Головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско отримав двоматчеву дискваліфікацію за поведінку після матчу третього туру Серії А проти Сассуоло, який завершився нічиєю 2:2. Фахівця вилучили з поля за словесні образи на адресу арбітра.

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Покарання отримав і президент Болоньї Джої Сапуто. Керівник клубу також висловлював невдоволення грою та рішеннями суддів і не приховував своєї реакції на трибунах. У результаті Сапуто відсторонений від виконання своїх обов'язків до 30 вересня.

Для Тедеско старт роботи в Болоньї складається непросто. Італієць за походженням, який виріс у Німеччині та саме там розпочав тренерську кар'єру, здобув із командою лише одне очко у трьох стартових турах. Перший бал Болонья набрала саме у грі проти Сассуоло.

За команду виступає український форвард Артем Довбик. У поточному сезоні 29-річний нападник провів три матчі та відзначився одним голом саме у матчі проти Сассуоло.

Наразі Болонья посідає 15-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи одне очко. Наступний матч команда проведе 13 вересня на виїзді проти Наполі. Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.