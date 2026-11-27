Головний тренер італійської Болоньї Раффаеле Палладіно прокоментував конкуренцію серед форвардів, не забувши про нападника збірної України Артема Довбика.

«Чи залишиться Єнс Одгор першим вибором в атаці? Дивіться, в мене є декілька варіантів... Я побачив останнім часом, що Роберто Пікколі зблизився з командою і почав краще взаємодіяти з партнерами.

Ті самі слова я можу сказати і про Артема. Я буду ухвалювати рішення про те, хто вийде у стартовому складі залежно від конкретного матчу та суперника», – цитує тренера Tuttomercatoweb.