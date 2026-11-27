Довбик отримав важливий сигнал від тренера Болоньї Палладіно пояснив свій вибір форварда
Наставник команди пояснив свій вибір форварда
Головний тренер італійської Болоньї Раффаеле Палладіно прокоментував конкуренцію серед форвардів, не забувши про нападника збірної України Артема Довбика.
«Чи залишиться Єнс Одгор першим вибором в атаці? Дивіться, в мене є декілька варіантів... Я побачив останнім часом, що Роберто Пікколі зблизився з командою і почав краще взаємодіяти з партнерами.
Ті самі слова я можу сказати і про Артема. Я буду ухвалювати рішення про те, хто вийде у стартовому складі залежно від конкретного матчу та суперника», – цитує тренера Tuttomercatoweb.
Матч Венеція – Болонья пройде сьогодні та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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Довбик перейшов до Роми з Жирони влітку 2024 року за 41,1 мільйона євро. У складі римлян він провів 63 матчі, забив 20 голів і віддав шість результативних передач. У нинішньому сезоні форвард відзначився одним м'ячем у п'яти поєдинках за Болонью, за яку виступає на правах оренди.
Контракт українця з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 15 мільйонів євро.
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