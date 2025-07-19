Римська Рома, у складі якої виступає український форвард Артем Довбик, досягла домовленості з французьким Лансом щодо переходу 24-річного хавбека Ніла Ель-Аїнауї.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, трансфер обійдеться італійському клубу в 25 мільйонів євро, а контракт із футболістом розрахований до 2030 року. У складі Роми Ель-Аїнауї зароблятиме близько 2.5 мільйонів євро на рік.

Очікується, що найближчим часом півзахисник проходитиме медичне обстеження, після чого підпише всі необхідні документи.

Нагадаємо, Ніл перейшов у Ланс перед початком сезону 2023/24. За цей час він взяв участь у 56 матчах, забив 9 голів та відзначився 5 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик змінив ігровий номер в Ромі.