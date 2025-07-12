Український нападник Артем Довбик перед стартом нового сезону 2025/26 вирішив змінити свій ігровий номер у римській Ромі. Тепер форвард виступатиме під №9.

У минулому сезоні 28-річний Довбик виходив на поле у футболці з номером 11, але після відходу з команди англійця Тэммі Абрахама, який раніше носив дев’ятку, саме цей номер став доступним для українця.

Зміна символічна — номер 9 традиційно асоціюється з головним нападником команди, а також пдітверджує довіру від нового наставника команди Джан П'єро Гасперіні.

Також, Рома позбулася конкурента Довбика у лінії нападу.