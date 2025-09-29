Український нападник Роми Артем Довбик поділився враженнями від роботи з наставником Джан П'єро Гасперіні після матчу 5-го туру Серії А проти Верони (2:0), де йому вдалося відзначитись забитим м'ячем.

«Шанс від Гасперіні? Для нападників важливо мати довіру: я багато з ним говорив, навіть індивідуально. Я багато працював на тренуваннях, і він це бачив. Радію, що використав свій шанс.

Скільки голів заб’ю під керівництвом Гасперіні? Мені не подобається говорити про цифри. Ми маємо бути готові до кожного матчу, Гасперіні – наш наставник, і ми намагаємося вчитися у нього.

Я покращив фізичну форму і ми відпрацювали рухи з іншими нападниками. Сьогодні на полі було багато хороших моментів.

Для нападників дуже важливо грати з упевненістю, і я дуже радий, що забив, хоч трохи пощастило. Для нас, атакуючих гравців, це фундаментально, але ще важливіші – три очки для команди», — сказав Довбик для Voce Giallorossa.