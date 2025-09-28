Рома з голом Довбика подужала Верону
Артем скористався шансом Гасперіні
близько 11 годин тому
Рома в рамках 5 туру Серії А вдома приймала Верону. Матч у Римі завершився з рахунком 2:0.
Наставник римлян вперше в рамках чемпіонату довірив місце в старті форварду збірної України Артему Довбику. Вже на самісінькому старті гри Артем віддячив Містеру за довіру, оформивши прем'єрний гол в сезоні.
По перерві Рома збільшила перевагу в рахунку. Гольова комбінація «джалороссі» на 79-й хвилині увінчалася голом Соуле, перегравши Монтіпо.
На останніх секундах матчу Верона сподівалась на гол престижу, який організував Орбан, проте VAR скасував взяття воріт гостей через гру рукою.
Довбик у матчі проти Верони провів на полі 60 хвилин, поступившись місцем на полі Фергюсону.
Серія А. 5 тур
Рома - Верона 2:0
Голи: Довбик, 7, Соуле, 79
Потенційні конкуренти в боротьбі за титул – Мілан та Наполі зійдуться у недільному матчі Серії А.