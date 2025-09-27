Завершилися поєдинки 1/16 фіналу Кубка Італії, за підсумками яких стали відомі вісім команд, які пробили наступний етап турніру. Вісім клубів Серії А пропустили цю стадію і розпочнуть боротьбу вже з 1/8 фіналу.

Дженоа впевнено впорався з представником Серії B Емполі здобувши перемогу 3:1. У складі гостей 59 хвилин на полі провів український нападник Богдан Попов, але відзначитись не зумів. Руслан Малиновський так і не з'явився на полі, залишившись у запасі.

Мілан без особливих зусиль розгромив Лечче (3:0), Удінезе вирвав перемогу у Палермо (2:1), а Кальярі впевнено розібрався з Фрозіноне, відправивши у ворота чотири м'ячі (4:1).

26 вересня було опубліковано всі пари 1/8 фіналу Кубка Італії. Рома з Артемом Довбиком зустрінеться вдома з Торіно, а Дженоа з Русланом Малиновським зіграє на виїзді проти Аталанти. Базова дата проведення матчів цієї стадії – 3 грудня.

Пари 1/8 фіналу Кубка Італії: