Форвард римської Роми Артем Довбик поділився враженнями від перемоги своєї команди над Пармою (2:1) у дев'ятому турі Серії А. Саме український нападник оформив вирішальний гол у цьому поєдинку. Довбик розповів про те, як підтримує ігрову форму та мотивацію у періоди, коли довго не вдається забити.

Крім того, форвард збірної України прокоментував свій гол у ворота Парми та наголосив на його важливості для команди.