Довбик прокоментував перемогу Роми над Пармою: «Ми добре впоралися зі своїм завданням»
Український нападник забив вирішальний м’яч у грі
близько 2 годин тому
Форвард римської Роми Артем Довбик поділився враженнями від перемоги своєї команди над Пармою (2:1) у дев'ятому турі Серії А. Саме український нападник оформив вирішальний гол у цьому поєдинку. Довбик розповів про те, як підтримує ігрову форму та мотивацію у періоди, коли довго не вдається забити.
Крім того, форвард збірної України прокоментував свій гол у ворота Парми та наголосив на його важливості для команди.
«Це був важкий матч, але три очки сьогодні дуже важливі. Я дуже щасливий, тому що забив другий гол, який став вирішальним для нашої перемоги.
Ми повинні добре виконати свою роботу, тому що дуже важливо грати якомога краще в кожному домашньому матчі. Останні три матчі склалися для нас невдало, але ми добре впоралися зі своїм завданням в Серії А, і тепер нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.
Як я справляюся в цей період без голів? Я дуже щасливий. Гасперіні допомагає мені, мої товариші по команді допомагають мені, і я відчуваю себе приблизно так само. Мені потрібно продовжувати працювати, продовжувати тренуватися, щоб спробувати забити, і я дуже, дуже радий, що забив сьогодні.
Мій гол сьогодні? Ми часто бачимо такі передачі – м'ячі доходять до нападника, але захисники в Італії дуже сильні, дуже щільні, і тому нападнику дуже складно розвернутися. Тому нам потрібно продовжувати працювати і вдосконалюватися. Сьогодні мені вдалося розвернутися і забити», – сказав Довбик в інтерв'ю Sky Sport і DAZN.
