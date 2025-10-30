Видання Voce Giallorossa високо оцінило виступ нападника Роми Артема Довбика у матчі дев'ятого туру Серії А проти Парми, який завершився з рахунком 2:1.

Головний редактор порталу Алессандро Кардуччі зазначив, що український форвард з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Матіаса Суле, та приніс команді перемогу, забивши вирішальний гол.

Крім Довбика, оцінку 7 отримали лише два гравці — автор першого м'яча Маріо Ермосо та Пауло Дібала. Інші футболісти отримали позначки в діапазоні 6–6,5.

«Він виходить на поле і, нарешті, забиває з розвороту, як справжній нападник. Йому це було потрібно. Оцінка – 7», – написав Кардуччі.

У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому 11 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну результативну передачу.