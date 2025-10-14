Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував перемогу над Азербайджаном (2:1) у матчі відбору на ЧС-2026.

«Коли граєш проти збірних, немає легких суперників. Всі налаштовуються, всі віддаються на максимум. Так, пропустили цей гол у роздягальню, і він нас трохи струсонув, але добре, що так все закінчилося. Головне – 3 очки.

Були моменти, десь я не міг їх реалізувати. Але думаю, що це добре, якщо вони сконцентровані на мені – це означає, що десь ми маємо вільний простір, і якийсь інший гравець може реалізувати більшість на футбольному полі.

Ми бачимо нашу ситуацію в групі – потрібно вигравати. Зараз всі поїдуть в клуби. Сподіваюся, за цей період нічого ні з ким не трапиться, і ми будемо в бойовій готовності на наступні матчі», – сказав Довбик для MEGOGO.