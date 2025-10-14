Ребров відреагував на важку перемогу збірної України над Азербайджаном
Синьо-жовті здобули три очки
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).
«Була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. Ця відповідальність позначалася на гравцях. Після перемоги в Ісландії було дуже важливо перемогти й сьогодні. Тому десь позначилася нервозність, особливо в другому таймі, коли нам потрібно було йти вперед. Перед матчем ЗМІ звертали увагу, що в нас відсутні п'ять ключових гравців атаки. Було непросто. Але я вдячний, що ті виконавці, які вийшли, відпрацювали на максимумі й вирвали цей дуже важливий результат», – цитує Реброва пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія
