Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв у інтерв'ю meta.ua поділився своїми враженнями від перемоги команди Сергія Реброва над Азербайджаном (2:1) у матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

13 жовтня в Кракові українці здобули непросту, але дуже важливу перемогу, залишившись серед претендентів на вихід до фінальної частини турніру.

– Олександре, чому, на твій погляд, поєдинок із Азербайджаном вийшов таким нервовим?

– Тому що збірна України наприкінці зустрічі намагалася втримати перевагу. Хоча команда і не забувала про контратаки. Але головне, що ми взяли три очки й залишаємося серед претендентів на чемпіонат світу.

– Ми мали закривати гру ще до перерви, погоджуєшся?

– Так, десь не вистачило точності, а десь просто не пощастило.

– Після забитих м’ячів команда виглядала дещо нервово в обороні.

– Завдання було просте – виграти. Так, трохи сумбуру було, але результат на табло. До того ж, ми вже здобули максимальний результат у двох матчах поспіль – і це найголовніше зараз.

– Кого б ти відзначив серед гравців нашої збірної?

– Дуже приємно, що повернувся Руслан Малиновський. Він був найкращим не лише проти Азербайджану, а й у грі з Ісландією. І приємно, що грає під номером 8 – колись я теж носив цю футболку.

– Восьмі номери завжди вміють пробити гарматою.

– Отже, я заклав цю традицію (усміхається). З дальніми ударами у Руслана все гаразд.

– Ми залишаємося фаворитами у боротьбі за друге місце?

– А чому тільки за друге? Треба ставити максимальні цілі. У футбол грають не імена, а люди. Сподіваюся, через місяць збірна буде в оптимальному складі і дасть справжній бій Франції. Після цього поєдинку стане зрозуміло, на яке місце ми реально претендуємо.

– У паралельному матчі Ісландія зіграла внічию з Францією.

– Це означає, що Франція не без вад. Якщо говорити про друге місце – результат нас не влаштовує. Але якщо ми прагнемо першого, то це саме те, що треба.

– Тобто, вважаєш, що Україна може знову взяти максимум?

– Чому ні? Я хочу бачити нашу збірну на чемпіонаті світу. Чи вистачить двох перемог у решті матчів – важко сказати, адже різниця м’ячів поки не найкраща. Але потрібно вірити в диво.