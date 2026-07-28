Павло Василенко

Нападник Роми Артем Довбик прибув до Болоньї для оформлення трансферу на умовах оренди з правом викупу, повідомляє відомий італійський інсайдер та журналіст Джанлука Ді Марціо.

.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026

Довбик переходить до Болоньї на умовах оренди з правом викупу.

Довбик виступає за Рому з літа 2024 року. За цей час Артем провів 63 матчів за римський колектив, у яких забив 20 голів та оформив шість асистів.

Контракт українця з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість форварда у 15 млн євро.