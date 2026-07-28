Болонья матиме опцію викупу контракту Довбика за солідну суму
Нападник збірної України – в кроці від переходу в новий клуб
близько 6 годин томуПідписатися в
Артем Довбик / Фото - Yahoo
Український форвард Роми Артем Довбик перейде у Болонью на правах оренди. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За даними джерела, угода передбачатиме опцію викупу контракту за 18 млн євро. Його прибуття до Болоньї очікується сьогодні. Разом з ним прибуде аргентинський опорник Мікель Амондарін із Естудіантеса Ла-Плата, якого придбали за 10,5 млн євро.
29-річний Довбик перейшов до римського клубу у серпні 2024 року з Жирони за 30,5 млн євро. Його контракт діє до 30 червня 2029 року.
Минулого сезону він забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах.
Довбик залишає Рому. Інсайдер повідомив про завершення трансферу в інший клуб Серії А