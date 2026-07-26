Павло Василенко

Майбутнє Артема Довбика в Ромі залишається невизначеним. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, український нападник уже провів розмову з головним тренером Болоньї Доменіко Тедеско, який особисто зацікавлений у його переході.

За інформацією джерела, Болонья хоче орендувати форварда, а Рома не заперечує проти такого варіанту. Тепер вирішальне слово залишається за самим Довбиком, який має визначитися, чи погоджуватися на зміну клубу.

Українець може стати частиною угоди між Ромою та Болоньєю щодо трансферу аргентинського нападника Сантьяго Кастро. Римляни вже запропонували за 21-річного форварда 30 мільйонів євро плюс бонуси, однак Болонья наполягає на сумі у 40 мільйонів євро.

До цього головним претендентом на Довбика вважалася Дженоа. За даними ЗМІ, українець навіть погодився на оренду з правом викупу, але тепер у боротьбу за форварда активно включилася Болонья.

Довбик перейшов до Роми влітку 2024 року з Жирони за 30,5 мільйона євро. Його контракт із римським клубом діє до літа 2029 року. У сезоні-2025/26 нападник провів 18 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.