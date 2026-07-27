Павло Василенко

Український нападник Роми Артем Довбик найближчим часом офіційно стане гравцем Болоньї. Про завершення трансферу повідомив відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше журналіст інформував, що Рома та Болонья вели переговори щодо оренди 29-річного форварда збірної України. Передбачалося, що цей перехід стане частиною домовленостей між клубами в межах можливого трансферу аргентинського нападника Сантьяго Кастро до римської команди.

Тепер Скіра стверджує, що угоду вже завершено. За його інформацією, Довбик продовжить виступи за Болонью, а Рома візьме на себе виплату частини заробітної плати футболіста. За даними інсайдера, річний оклад українця становить 3,5 мільйона євро.

Минулого сезону Довбик провів за Рому 18 матчів у всіх турнірах, відігравши 627 хвилин. За цей час українець забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Контракт нападника з римським клубом діє до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 15 мільйонів євро.