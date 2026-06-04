Павло Василенко

Челсі хотів підписати бельгійського голкіпера Міле Свілара. Лондонський клуб навіть зробив пропозицію на суму 50 мільйонів євро, але Рома відхилила її, повідомляє Corriere dello Sport.

Хабі Алонсо нещодавно очолив Челсі та почав робити перші зміни у складі. Лондонцям потрібне підсилення практично на кожній позиції, включаючи воротарів. Їхньою головною метою поки що є підписання Свілара.

Однак Рома чітко дала зрозуміти, що не хоче розлучатися зі своїм зірковим гравцем. Ситуація могла б бути іншою, якби джалороссі не кваліфікувалися до Ліги чемпіонів.

Свілар досяг успіху в Італії. Воротар Роми є одним з найкращих гравців на своїй позиції в Серії А. Тому інтерес Челсі не повинен дивувати. Однак сам голкіпер почувається як вдома в італійській столиці та не має наміру змінювати клуб.

Минулого сезону Свілар провів 48 матчів за Рому. Воротар може похвалитися чудовим результатом «сухих» матчів – 21.

За Рому виступає український форвард Артем Довбик, який цього літа може змінити клуб.