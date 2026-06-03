Павло Василенко

Інтер розглядає можливість придбання гучного гравця. З цієї причини чемпіони Італії почали шукати підсилення в обороні. Міланський клуб надав цьому пріоритет і визначив кількох кандидатів.

За словами інсайдера Джанлуки Ді Марціо, одним із них є лідер Роми Джанлука Манчіні. Очікується, що Інтер чекатиме на результати його переговорів з джалороссі, оскільки контракт захисника закінчується наступного року.

Якщо 30-річний італієць вирішить не продовжувати свій контракт, чемпіони Італії прагнутимуть його придбати. Варіантами є грошовий трансфер у січні або безкоштовний трансфер через рік.

Манчіні зіграв у цьому сезоні 45 матчів, забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює італійця в 15 мільйонів євро.

За Рому виступає український форвард Артем Довбик, який цього літа може змінити клубну прописку.