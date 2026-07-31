Павло Василенко

Український нападник Артем Довбик поділився першими враженнями після сер на правах оренди. В інтерв'ю BFC TV, яке цитує Tutto Bologna Web, форвард розповів, що ключовим фактором його рішення стала особиста розмова з головним тренером Доменіко Тедеско.

За словами 29-річного футболіста, наставник одразу перейшов до суті та поставив лише одне запитання.

«Він запитав мене: «Хочеш грати за Болонью?» Я відповів: «Звичайно, так», – сказав Довбик.

Українець зазначив, що після цього тренер детально пояснив бачення розвитку команди, її амбіції та завдання на новий сезон. Саме цей проєкт переконав форварда зробити вибір на користь Болоньї.

Довбик наголосив, що готовий повністю віддати себе новій команді та зробити все можливе, аби допомогти клубу досягти поставлених цілей.

«Я поговорив із тренером, він пояснив проєкт і амбіції клубу. Я готовий віддавати всі сили команді та боротися за результат».

Новину про перехід українця позитивно зустріли вболівальники Болоньї, які активно привітали форварда у соцмережах клубу.

Попереду на українця чекає адаптація в новій команді та боротьба за місце в основному складі, де він спробує довести, що перехід до Болоньї був правильним кроком у його кар'єрі.