Павло Василенко

Нападник італійської Роми та національної збірної України Артем Довбик в інтерв'ю ютуб-каналу «ПРЯМА ЧЕРВОНА» розповів, що його перехід в юному віці до київського Динамо зірвався через те, що він підписав попередній контракт з Дніпром.

«Я приїжджав, і коли я був в Другій лізі, мене привозили в Динамо і вже ніби там вже все домовились, але не домовились, бо вже з Дніпром в мене був підписаний попередній контракт. Так просто».

Довбик у сезоні-2025/26 відіграв за Рому 18 матчів у всіх офіційних турнірах: три голи, дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Артема у 15 мільйонів євро. Трудова угода українця з римським клубом чинна до 30 червня 2029 року.