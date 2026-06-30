Сергій Разумовський

Італійська Рома продовжує шукати новий клуб для українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, римський клуб готовий розглядати варіанти з орендою 29-річного форварда та правом подальшого викупу. Попри це, найближчим часом українець має розпочати передсезонну підготовку разом із командою.

Таким чином, наразі Довбик залишається гравцем Роми, однак у клубі, схоже, відкриті до його можливого відходу вже цього трансферного вікна.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що інтерес до українського нападника проявляють одразу кілька клубів іспанської та італійської першостей — Бетис, Вільярреал і Дженоа.

Хоча за останніми даними, перехід до зелено-білих зірвався.