Рома визначилася з подальшими діями щодо Довбика
«Вовки» планують оренду, проте з нюансом
близько 3 годин томуПідписатися в
Італійська Рома продовжує шукати новий клуб для українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє Il Messaggero.
За інформацією джерела, римський клуб готовий розглядати варіанти з орендою 29-річного форварда та правом подальшого викупу. Попри це, найближчим часом українець має розпочати передсезонну підготовку разом із командою.
Таким чином, наразі Довбик залишається гравцем Роми, однак у клубі, схоже, відкриті до його можливого відходу вже цього трансферного вікна.
Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що інтерес до українського нападника проявляють одразу кілька клубів іспанської та італійської першостей — Бетис, Вільярреал і Дженоа.
Хоча за останніми даними, перехід до зелено-білих зірвався.