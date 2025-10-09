Український нападник Роми Артем Довбик вперше прокоментував два нереалізовані пенальті в поєдинку 2 туру Ліги Європи проти Лілля (0:1).

Нападник двічі не збіг переграти з позначки голкіпера Лілля Берке Озера, але третю спробу 11-метрового передав Матіасу Суле, що також пробив невдало.

Це такий неприємний момент у моїй кар'єрі і вперше на такому рівні. В команді всі підтримали і на наступний день взагалі не говорили про те, що ми незабили 3 пенальті. Був розбір самої гри. Ми зіграли не на своєму рівні.

Я проаналізував цей момент. Потрібно просто зробити висновки. Єдине про що я шкодую, це те, що не пішов пробивати третій раз пенальті. Це мене тригерить, - розповів Довбик.