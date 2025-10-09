Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився думками, щодо свого повернення до лав національної команди.

Зателефонували адміністратори і сказали, що викликають у збірну. Звичайно, розмовляв з Сергієм Станіславовичем перед цим. Рік у збірній не був, але час пролетів дуже швидко. Радий повернутися. Сподіваюсь, що зможу принести користь нашій збірній.

Звичайно, дуже скучив. З хлопцями завжди на звʼязку, але не бачилися рік. Почуваю себе добре, але спав дуже мало. О другій годині ранку прилетів тільки з Неаполя, потім рейс був о шостій. Поспав тільки дві години, зараз буду відпочивати.

Щодо очікувань, зараз поспілкуємося і будемо готуватися, тому що два важливих матчі попереду. Будемо розбирати і готуватися до матчів.