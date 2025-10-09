Маліновський сказав усе, що думає щодо рішення Реброва повернути його до збірної
Хавбек Дженоа може допомогти Україні покращити свої позиції у відбірковій групі на ЧС-2026
близько 1 години тому
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився думками, щодо свого повернення до лав національної команди.
Зателефонували адміністратори і сказали, що викликають у збірну. Звичайно, розмовляв з Сергієм Станіславовичем перед цим. Рік у збірній не був, але час пролетів дуже швидко. Радий повернутися. Сподіваюсь, що зможу принести користь нашій збірній.
Звичайно, дуже скучив. З хлопцями завжди на звʼязку, але не бачилися рік. Почуваю себе добре, але спав дуже мало. О другій годині ранку прилетів тільки з Неаполя, потім рейс був о шостій. Поспав тільки дві години, зараз буду відпочивати.
Щодо очікувань, зараз поспілкуємося і будемо готуватися, тому що два важливих матчі попереду. Будемо розбирати і готуватися до матчів.
У жовтні на підопічних Сергія Реброва чекають два матчі відбірного циклу до чемпіонату світу-2025. 10 жовтня українці проведуть виїзну зустріч проти Ісландії, а 13 жовтня номінально вдома приймуть Азербайджан.
Збірна України у перших двох турах команда набрала лише одне очко у групі D, посідаючи лише третю сходинку. Відставання від лідера Франції сладає п'ять пунктів, від другої Ісландії – два. Навіть Азербайджан «синьо-жовті» не випереджають по очках, маючи аналогічну кількість балів.
Раніше голкіпер збірної України Анатолій Трубін опублікував мотиваційне відео щодо свого повернення до лав національної команди.