Відомий італійський ексфутболіст Франческо Граціані поділився думкою про перемогу Роми над Фіорентиною 2:1 у шостому турі Серії А.

Він зазначив, що справедливішим результатом зустрічі могла б стати нічия і додав, що римському клубу варто задуматися про продаж Артема Довбика, який у цьому матчі відзначився результативною передачею.

«Це диво – бачити Рому на вершині турнірної таблиці. У них – все добре, і їм трохи щастить: це ідеальне поєднання. Нічия на «Артеміо Франкі» була б цілком справедливим результатом.

В атаці Роми зберігаються вже звичні проблеми. У січні команду треба підсилити, продавши Довбика і придбавши ще одного центрального нападника. Його час вийшов», – сказав колишній футболіст Retesport.