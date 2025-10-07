Італійський журналіст Уго Трані повідомив, що взимку римська Рома збирається віддати в оренду форварда збірної України Артема Довбика, оскільки гравець не впорається з усіма вимогами головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Трані також зазначив, що наставник Роми має намір посилити атакувальну лінію новим футболістом.

«Гасперіні буде вимагати віддати Довбика в оренду в січні і підписати гарного атакувального гравця. Таким є план. Але подивимося, чи втілиться він у життя.

Я говорю про Довбика, оскільки саме він належить Ромі, і його потрібно продати наприкінці сезону, адже він не показує свою найкращу гру. У нього є свої особливості, їх вже не переробиш, він робить рухи, відмінні від тих, котрі потрібні Гасперіні», - сказав Трані в ефірі програми Te la do io Tokyo.