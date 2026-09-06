Павло Василенко

Гол форварда збірної України Артема Довбика у компенсований час допоміг Болоньї здобути перше очко в сезоні. Виступ українця в матчі третього туру Серії А портал SofaScore оцінив у 7,1 бала.

Форвард розпочав поєдинок із Сассуоло на лаві запасних і з'явився на полі на 66-й хвилині. Вже на 90+1-й українець опинився у потрібному місці під час атаки господарів та зіграв на добиванні.

Завдяки цьому голу Болонья уникнула поразки. Господарі двічі поступалися в рахунку, але щоразу знаходили відповідь – 2:2.