Гол Довбика врятував Болонью в компенсований час. Яку оцінку отримав українець?
Форвард вийшов на заміну
Гол форварда збірної України Артема Довбика у компенсований час допоміг Болоньї здобути перше очко в сезоні. Виступ українця в матчі третього туру Серії А портал SofaScore оцінив у 7,1 бала.
Форвард розпочав поєдинок із Сассуоло на лаві запасних і з'явився на полі на 66-й хвилині. Вже на 90+1-й українець опинився у потрібному місці під час атаки господарів та зіграв на добиванні.
Завдяки цьому голу Болонья уникнула поразки. Господарі двічі поступалися в рахунку, але щоразу знаходили відповідь – 2:2.
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Найкращу оцінку за матч отримав півзахисник Болоньї Луїс Фергюсон – 8,2 бала.
Вартість Довбика, за даними порталу Transfermarkt, становить 15 млн євро. На рахунку українського нападника 41 матч та 11 голів у складі національної збірної України.
Артем приєднався до Болоньї з Роми на правах оренди до 30 червня 2027 року. Угода також передбачає опцію повноцінного викупу українського форварда.
До зустрічі із Сассуоло Болонья програла обидва стартові матчі чемпіонату. Нічия на власному полі допомогла команді українця залишити зону вильоту. Наразі Болонья посідає 15-е місце в турнірній таблиці Серії А з одним очком.
У наступному турі чемпіонату Італії Болонья на виїзді зіграє проти Наполі. Поєдинок відбудеться 13 вересня, початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.
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