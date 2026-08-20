Павло Василенко

Нападник Артем Довбик очолив рейтинг зарплат у Болоньї. Український форвард, який у сезоні-2026/27 виступатиме за італійський клуб на правах оренди з Роми, отримуватиме найбільшу зарплату серед усіх футболістів команди.

За інформацією Capology, річна чиста зарплата Довбика в Болоньї становитиме 3,7 мільйона євро. З урахуванням передбачених контрактом бонусів ця сума може зрости до 4,63 мільйона євро.

За фіксованою зарплатою українець ділить перше місце з Ріккардо Орсоліні, який також отримує 3,7 мільйона євро на рік. Водночас італієць може заробити ще 930 тисяч євро у вигляді бонусів, що дозволить йому досягти загальної суми 4,63 мільйона.

Болонья розпочне новий сезон в Серії А 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.