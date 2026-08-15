Болонья з Довбиком програла Брайтону в контрольному матчі
Українець вийшов на поле у стратовому складі
Фото: Болонья
Італійська Болонья поступилася англійському Брайтону у контрольному поєдинку.
Перший тайм пройшов без забитих м'ячів. Єдиний гол у зустрічі в другому таймі забив Джек Гіншелвуд.
Український нападник Болоньї Артем Довбик вийшов у стартовому складі та провів свій другий контрольний матч за італійську команду.
Контрольний матч
Брайтон – Болонья – 1:0
Гол: Гіншелвуд, 59
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