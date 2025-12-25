Команда Довбика завершила сезон-2024/25 із серйозним дефіцитом
Римський клуб пішов у мінус на 53,9 млн євро
близько 1 години тому
Артем Довбик/фото: Рома
За підсумками фінансового року, що завершився 30 червня 2025 року, Рома зафіксувала дефіцит у розмірі 53,9 млн. євро, повідомляє Calcio e Finanza.
Це стало покращенням у порівнянні з сезоном 2023/24, коли збитки клубу становили 81,4 млн євро.
Під керівництвом власника Дена Фрідкіна, який очолює клуб із серпня 2020 року, сумарні фінансові втрати Роми досягли 643 млн євро.
У наступному фінансовому році клуб планує продовжити скорочення дефіциту, а також інвестувати у будівництво нового стадіону та покращення фінансового управління.
Раніше повідомлялося, що Рома почала пропонувати Довбика клубам Ла Ліги.