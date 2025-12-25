Римська Рома продовжує працювати над можливим продажем українського форварда Артема Довбика, інформує журналіст Маттео Моретто. За даними джерела, клуб зі столиці Італії запропонував 28-річного форварда ряду команд іспанської Ла Ліги.

Після 16 турів підопічні Джан П'єро Гасперіні набрали 30 очок і розташовуються на четвертій позиції в таблиці Серії А. Відставання Роми від Інтера, що лідирує, становить три бали.

У наступному турі римляни зіграють удома проти Дженоа. Зустріч відбудеться 29 грудня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх офіційних змаганнях, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Довбик частково тренувався у загальній групі Роми.