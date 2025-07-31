Довбик відновився і забив гол у контрольному матчі Роми
Римська команда готується до старту нового сезону
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
Сьогодні Рома провела контрольний матч проти французького Канна. Римська команда здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Український форвард Артем Довбик відзначився у першому таймі. Нагадаємо, що форвард збірної України мав пошкодження і лише перед сьогоднішнім поєдинком відновився.
Довбик минулого сезону забив 17 м'ячів і віддав дві результативні передачі у 45 матчах за італійський клуб.
У Серії А команда Гасперіні стартує 23 серпня поєдинком проти Болоньї. Зустріч має розпочатися о 21:45 за Києвом.
Поділитись