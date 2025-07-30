Український нападник Артем Довбик може змінити клубне прописку вже цього літа. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, керівництво Роми готове розглянути трансфер гравця, якщо надійде пропозиція на рівні 40 мільйонів євро.

Італійські журналісти зазначають, що інтерес до форварда проявляють одразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги. Деякі з них вже зверталися до римського клубу з проханням надати деталі щодо можливого переходу нападника.

У сезоні 2024/25 Артем Довбик провів 32 матчі у Серії А та забив 12 м’ячів, ставши найкращим бомбардиром Роми в чемпіонаті.

Контракт українця з клубом залишається чинним, однак у разі надходження серйозної фінансової пропозиції трансфер може відбутись до закриття літнього вікна.

Також, Вільярреал зацікавлений у придбанні Довбика.