Іспанський Вільярреал зацікавлений у підписанні форварда Роми Артема Довбика, повідомляє Fichajes.net.

За даними джерела, головним ініціатором можливого трансферу виступає наставник іспанського клубу Марселіно Гарсія Тораль, який бачить в українському нападнику ключове посилення атаки перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, Вільярреал у майбутньому розіграші Ліги чемпіонів братиме участь у основному етапі турніру.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів за римську команду у всіх змаганнях, відзначившись 17 забитими м'ячами та двома асистами. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 28-річного українця у 30 мільйонів євро.

Раніше агент Довбика відреагував на чутки щодо можливого відходу форварда з Роми.