Павло Василенко

Нападник римської Роми Артем Довбик може залишити італійський клуб у літнє трансферне вікно. На футболіста претендують дві команди.

Як повідомляє Corriere dello Sport, на Довбика претендують іспанський Вільярреал та англійський Ньюкасл, який шукає заміну нападаючому Александеру Ісаку.

За даними джерела, Рома готова продати українця за 38 мільйонів євро, щоб уникнути втрат капіталу, зокрема через комісію у 10%, яку доведеться виплатити Жироні за будь-якого майбутнього перепродажу. Повернення до каталонського клубу не виключено, хоча конкретних контактів поки що не було.

Довбик минулого сезону забив 17 м'ячів і віддав дві результативні передачі у 45 матчах за Рому.

У Серії А команда українця стартує 23 серпня поєдинком проти Болоньї.